Eenzijdig ongeval op Harderwijkerweg

LAAG-SOEREN – Op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren heeft dinsdagochtend 2 februari een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurster kwam rond 9:30 uur vanuit Dieren en kwam in de bocht met twee wielen in de berm terecht. Ze verloor de controle over de auto en kon niet voorkomen dat ze vol op een lantaarnpaal klapte. De lantaarnpaal is bij de klap volledig uit de grond gekomen en zal vervangen moeten worden.

De bestuurster kwam met de schrik vrij, maar de auto is zo beschadigd dat deze moest worden afgesleept. De gemeente zal de beschadigde lantaarnpaal verwijderen en op een later moment vervangen door een nieuwe.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink