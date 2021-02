Een Stief Kwartiertje: Protocol

De natuur tart ons evenzeer als wij de natuur. Hoe is het anders te verklaren dat door een naargeestige speling van virussen, die over ons uitgestrooid zijn en waardoor we gedwongen worden binnenshuis te blijven, we in de afgelopen week ineens geconfronteerd zijn met een gigantische hoeveelheid aan sneeuwvlokken en vrieskou, die ook over ons uitgestrooid werd, maar die het landschap zodanig heeft gekleurd dat we gedwongen werden ons huis te verlaten. Eerst verplicht binnen dan gedwongen buiten; zie hier het dilemma van de afgelopen dagen, dat ervoor zorgde dat de beleidsmakers samen met hun voorschriften en protocollen door het ijs dreigden te zakken.

De lokale overheden waren bang dat de mensen, uitgenodigd door het fraaie weer, massaal hun huizen zouden verlaten om op de mooie natuurlijke plekken samen te dringen, wat heel natuurlijk is, maar natuurlijk niet mag. En dus sloot de overheid die fraaie gebieden af. Uiteraard staat daarbij de Posbank op één.

Over het algemeen zijn gemeenten natuurliefhebbers, zeker als die natuur het predicaat fraai heeft en dat geldt zeker voor de Veluwezoom en dus voor de gemeenten Rheden, Rozendaal en Brummen. Fraaie natuur is een verdienmodel en normaliter zou de Posbank dan ook opengesteld moeten worden om iedereen van het besneeuwde heuvellandschap te laten genieten met uiteraard soep en zopie langs de wandel- en sleepaden. Maar corona en de besneeuwde wegen zorgden er samen voor dat auto’s niet toegelaten werden, net als elders in het land wegen werden afgesloten waar grote schaatsdrukte verwacht werd. Uiteraard laten veel mensen zich daardoor niet tegenhouden en hebben massaal de Posbank en de Loenermark beklommen met de motor van hun eigen lichaam en eveneens massaal werden legale en illegale schaatsplekken bezocht. Corona moest maar even plaatsnemen in de lege wachtkamer van de GGD.

De natuur blijft de gemoederen bezighouden, ze ontregelt voortdurend en laat zich niet betuttelen, alle oproepen van regering en burgemeesters ten spijt. De afgelopen week heeft dat weer eens duidelijk gemaakt. Het is ook het grote dilemma in ons landje. We willen de natuur goed beheren, maar beheren is bij ons verworden tot beheersen en dus wordt alles overgoten met regelgeving, voorschriften en protocollen. Maar hoe we ook blijven geloven in het fenomeen dat ons landje goed en strak georganiseerd is, telkens blijkt dat de natuur weer een heel eigen uitweg vindt waarna de mensen, die zelf hardnekkig blijven geloven tot een natuurverschijnsel te behoren, op hun beurt zich aan die beknellende protocollen en voorschriften wensen te ontworstelen. En dat leidt steevast tot chaotische taferelen die vervolgens weer leiden tot nieuwe protocollen en voorschriften. Om gek van te worden. Het is een terugkerend fenomeen en inmiddels wordt steeds duidelijker dat onze bejubelde en zelfgenoegzame organisatiemodellen symbool staan voor structurele klunzigheid.

Terug naar de Posbank, omdat die er nu zo fraai bij ligt. Het zal de VVD-fractie van Rheden betreuren dat ze haar plan van een paar jaar geleden om een kabelbaan vanuit het dorp Rheden naar de Posbank aan te leggen, niet heeft kunnen realiseren. Het zou het afgelopen weekeinde een grote publiekstrekker zijn geweest, nagenoeg niet door welk virus of protocol dan ook te stoppen. Ik denk dan ook dat een van de fractieleden de foto met die vele skiliften op de Posbank online de wereld in heeft gestuurd. Wellicht gaan de liberalen nog een nieuwe poging wagen en wanneer het dan alsnog zal lukken dan komt er waarschijnlijk geen sneeuw meer. De natuur is immers zó onbetrouwbaar.

Desiderius Antidotum