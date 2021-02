Een Stief Kwartiertje: Essentieel

Op dit moment leest u en daarmee levert u een bijdrage aan het bestaansrecht van deze krant. Dat zou u kunnen uitleggen als het intrappen van een open deur, maar het is veel verstandiger om te bedenken dat u uw drijfveren prikkelt om een en ander toe te voegen aan uw kijk op het nieuws en bij dieper nadenken zelfs schaaft aan uw visie op de ontwikkelingen in de regio. Of mijn stuk daaraan bijdraagt is van minder belang; het belangrijkste is dat u leest en de krant draagt daar graag aan bij.

Als u deze krant het plaatselijke sufferdje noemt is dat ook goed, als u maar leest. Wellicht leest u zelfs meer in deze tijd waarin u goeddeels aan huis gekluisterd bent en geen zin hebt om in het vrije weekeinde via sluipwegen een plekje in de wandelfiles van de Posbank te veroveren. Er is niets tegen wandelen, het is een vorm van lezen zonder woorden, de omgeving vertelt het verhaal.

U leest en ik veronderstel dat u uw leeshonger niet stilt door de minibiebjes in Rheden leeg te halen. Dat mag natuurlijk wel als u de boeken maar teruglegt als u ze uit heeft en het is niet de bedoeling dat u ze allemaal tegelijk meeneemt. Echte lezers stelen geen boeken, ze verdiepen zich in andere mensen en andere situaties en ze verzamelen kennis. U weet ook dat u in de Bruisbeek in Loenen gewoon een boek kunt meenemen of ruilen. Het gaat erom dat u leest, dat is essentieel.

Voor de overheid zijn boeken en kranten niet essentieel en dus zijn alle boekwinkels en bibliotheken gesloten. Hoewel het in enig verband construeren van letters bij een deel van onze bevolking, vooral de jongeren, inmiddels verworden is tot het tikken van afkortingen op hun smartphones en ze bovendien moeite hebben volzinnen te fabriceren, zou lezen als een essentieel onderdeel van de opvoeding gezien moeten worden. De regering weet het, maar weigert het vaccin: voldoende beloning voor voldoende leerkrachten, te laten ontwikkelen, terwijl er al veel wetenschappers zijn die hebben aangetoond hoe je geestelijke en lichamelijke ontwikkeling in samenhang kunt bevorderen. Als ouders lezen dan gaan kinderen dat ook doen. Daarom hebben nagenoeg alle schrijvers van ons land in het afgelopen weekeinde Mark Rutte vriendelijk door dringend gevraagd de boekhandels dezelfde rechten te geven als hondenvoer- en tandenborstelverkopers. Terug naar deze krant.

Voor een krant als deze is het van essentieel belang dat er veel lokaal en regionaal leesvoer wordt aangeboden, maar naast de redactionele verzamelwoede en het advertentiegeweld moet er plek zijn voor mensen en organisaties om middels ingezonden stukken kenbaar te maken wat er wel of juist niet gedaan moet worden, zodat het begrip samenleving die naam ook verdient. Het was dan ook een prettige constatering dat de laatste weken er heel veel ingezonden brieven in de krant stonden. De krant leeft ervan op als mensen in beweging en in verweer komen. Onze samenleving is erg ingewikkeld geworden, want we willen ons welvaartsniveau handhaven, maar ondertussen dreigt de aarde ons tussen de vingers door te glippen, veel ontwikkelingen zijn zeer zorgelijk. Nu zal de mens eerder vergaan dan de aarde, maar het algemene gevoelen is om de combinatie in stand te houden en dus zullen we ons moeten inspannen om het leven hier voor ons en onze (klein)kinderen overeind te houden. Daarvoor moeten we lezen en stukken schrijven naar de krant zodat we weten wat er leeft. Leest u daarom aandachtig verder.

Desiderius Antidotum