Echtpaar Hulsegge zestig jaar getrouwd

DOESBURG – 60 jaar getrouwd zijn is toch wel een hele mijlpaal. Het echtpaar Rob en Ria Hulsegge-Zonneveld was 4 februari 60 jaar getrouwd. In deze tijd is het wel jammer, want een feestje om dit te vieren zit er niet in. Dat zal later als het weer kan en mag nog wel worden ingehaald.

Wat wel kon was dat burgemeester Loes van der Meijs op bezoek kwam met een fraaie bos bloemen en een mooi cadeau namens de gemeente Doesburg.

De heer en mevrouw Hulsegge leerden elkaar op jonge leeftijd kennen tijdens het dans-kerstgala in Haarlem. Mevrouw komt uit Santpoort en meneer uit Haarlem. Zestig jaar geleden gaven ze elkaar het ja-woord in Gorssel. In mei 1961 zijn ze vanwege het werk van de heer Hulsegge in Doesburg komen wonen en kregen drie kinderen. Ruim 20 jaar hebben de heer en mevrouw Hulsegge gedanst bij dansschool Vieberink in Doetinchem.

Foto: Hanny ten Dolle