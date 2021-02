Doesburgs Carillon speelt verzoeknummers op Valentijnsdag

DOESBURG – Tijdens de bespeling van het carillon van de Martinikerk op zondag 14 februari zal stadsbeiaardier Frans Haagen van 14.00 tot 15.00 uur allerlei liefdesliedjes spelen. Reden van deze bijzondere bespeling is natuurlijk Valentijnsdag. Op het programma staan diverse liefdesmelodieën van vroeger en nu. Van ‘Plaisir d’amour’ tot ‘She’s always a woman to me’, maar ook ‘Can’t stop loving you’ van Phil Collins, ‘Nothing’s Gonna Change My Love For You’, ‘What the world needs now is love’, ‘My funny Valentine’, het thema uit de film Love Story en natuurlijk Whitney Houstons ‘I will always love you’.

Mensen die zelf een bijzonder nummer hebben dat ze graag willen horen of waar zij hun geliefde mee willen verrassen, kunnen dit laten weten. Als het mogelijk is op deze op de beiaard te spelen, zal het zondagmiddag klinken vanaf de toren in Doesburg. Een verzoek kan voor aanstaande zaterdag worden gemaild naar frans.haagen@gmail.com.

Valentijnsdag vindt haar oorsprong in enkele legendes rond de sterfdatum van de Heilige Valentijn (Valentinus), die in de derde eeuw leefde. Zo zou deze bisschop – tegen de regels van de Romeinse keizer in – het huwelijk hebben ingezegend van een heidense soldaat en een Christenvrouw, omdat hij de liefde

tussen deze twee het belangrijkste vond. De keizer liet Valentinus vervolgens de marteldood.