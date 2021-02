Doesburger kan nu ook terecht bij Agem Energieloket

DOESBURG – Gemeente Doesburg heeft zich aangesloten bij Agem Energieloket. Dat betekent dat inwoners van de gemeente hier terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van de woning, zelf energie opwekken of het financieren van de benodigde maatregelen.

Gemeente Doesburg heeft een uitdagende ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Dit wil de gemeente bereiken door nieuw bewustzijn, energiebesparing, regionale samenwerking, lokaal opwekken van energie, mobiliteit en warmte. Voor de eerste drie punten is aansluiting gezocht met Agem Energieloket. Bij de Agem, Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, zijn momenteel 8 gemeenten en 15 lokale energiecoöperaties aangesloten.

‘We kunnen een Duurzaam Doesburg in 2050 alleen realiseren als we er samen voor gaan in Doesburg. Want de energietransitie vraagt om anders omgaan met energie, warmte en elektriciteit. Het vraagt wat van ons allemaal, in meedenken en mee doen”, zegt wethouder Peter Bollen. “Wat betreft doen willen we daarom volop inzetten op betere isolatie en het besparen van energie. Dit doen we door inwoners te helpen en ook als gemeente zelf daar bewust mee bezig te zijn.” De gemeente wil bewoners stimuleren en helpen, maar vooral ontzorgen bij het verduurzamen of energiezuiniger maken van hun woning.

Bij Agem Energieloket kunnen inwoners op een laagdrempelige wijze advies inwinnen en informatie krijgen over producten en financiële regelingen. Het loket helpt verduurzamers verder in de stappen die men kan zetten, bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het verbeteren van het wooncomfort, duurzaam energie opwekken met eigen zonnepanelen. Ook bieden de medewerkers hulp bij het financieren van deze maatregelen. De informatie over subsidies en leningen, beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, provincie of gemeente is altijd actueel en de service is laagdrempelig en persoonlijk.

Agem Energieloket is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 via tel. 0314 – 820360.

www.agemenergieloket.nl