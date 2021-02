Doesburg Jazz steekt horeca hart onder de riem

DOESBURG – Doesburg Jazz is gestart met de voorbereidingen voor de vierde editie van het festival, dat plaatsvindt in het tweede weekeinde van november. Om de door corona getroffen Doesburgse horeca te ontzien, wordt uitdrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de kosten voor de deelnemende podia te drukken. De eerste twee bands die gratis willen optreden hebben zich inmiddels al gemeld.

Onder normale omstandigheden worden de kosten, die de organisatie van het driedaagse festival maakt, deels verhaald op de Doesburgse podia. Wat overblijft wordt betaald met sponsorbijdragen. Doesburg Jazz realiseert zich dat horeca-ondernemingen, mocht een jazzfestival in november al mogelijk zijn, in 2021 niet zitten te wachten op extra uitgaven. Tegelijkertijd kan een drukbezocht jazzweekeinde de Doesburgse horeca helpen vanwege de extra omzet, zo is het idee. De organisatie kijkt daarom naar aanvullende mogelijkheden. De komende periode gaat Doesburg Jazz in gesprek met sponsoren, de gemeente Doesburg en bands om te kijken wat er mogelijk is.