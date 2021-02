Dit voorjaar alternatieve Wandel4Daagse Eerbeek

EERBEEK – De Stichting Wandel4Daagse Eerbeek heeft woensdagavond 24 februari besloten dat het ook dit jaar vanwege de coronacrisis niet mogelijk is om een reguliere Wandel4Daagse te organiseren. De stichting organiseert daarom dit jaar een alternatief.

De Stichting Wandel4Daagse Eerbeek verwacht dat het niet mogelijk is om in mei/juni een evenement te houden dat elke avond rond de 1000 deelnemers trekt. De stichting heeft een aantal maanden voorbereidingstijd nodig om het evenement samen met de scholen te kunnen organiseren. Dat betekent dat, ook als de komende maanden een evenement van de omvang van de Wandel4Daagse weer mogelijk zou zijn, de tijd te kort is om alsnog een veilig en gezellig evenement neer te zetten. Uitstellen tot september biedt ook geen zekerheid dat het evenement dan wel georganiseerd kan worden. Bovendien is er dan voor de scholen te weinig voorbereidingstijd vanwege de zomervakantie. Daarom is besloten de Wandel4Daagse dit jaar anders vorm te geven.

Om jong en oud toch te kunnen laten genieten van mooie wandelingen in en rondom Eerbeek, wordt een alternatieve wandel4daagse opgezet: de Home Edition. Hierbij gaat deelnemers op een eigen gekozen moment zelfstandig de routes lopen. Iedereen die de alternatieve tocht volbrengt, ontvangt vanuit de stichting een medaille en een oorkonde.

Op dit moment treft de Stichting Wandel4Daagse Eerbeek alle voorbereidingen voor deze alternatieve Wandel4Daagse. Over een paar weken komt de stichting met nadere informatie en wijze van deelnemen.

www.4daagse-eerbeek.nl

Archieffoto Wencel Maresch: Dit jaar weer geen traditionele intocht van de Wandel4Daagse Eerbeek