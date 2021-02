Digitaal op de koffie bij burgemeester Besselink

GEM. BRONCKHORST – Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst mist het contact met de inwoners van de gemeente. Daarom nodigt ze hen uit voor een digitale kop koffie om toch even te kunnen ontmoeten en bij te praten over de impact van het coronavirus op het leven, vragen en zorgen en andere zaken die spelen. “In januari deed ik dit voor het eerst en dat was heel waardevol, er werden mooie ideeën uitgewisseld en kwamen zelfs enkele contacten tot stand”, aldus burgemeester Besselink.

De digitale bijeenkomsten zijn op 3 maart van 16.00 tot 17.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot 26 februari via www.bronckhorst.nl/koffietijd. Wie zich aanmeldt ontvangt een uitnodiging en korte handleiding om mee te kunnen doen.