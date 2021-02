Digitaal koffiemoment met burgemeester Carol van Eert

GEM. RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden nodigt inwoners uit voor een digitale kop koffie. Hij is benieuwd hoe het met de inwoners van de gemeente gaat en wil online graag met hen bijpraten. “Ik nodig u van harte uit om met mij een kop koffie te drinken. Digitaal, zoals dat helaas past in deze tijd. Ik hoop u te ontmoeten en een laagdrempelig gesprek met u te voeren over hoe het met u gaat, welke zorgen u heeft en hoe u de coronacrisis beleeft.”

Er zijn koffiemomenten op woensdag 3 en maandag 8 maart om 19.30 uur en op vrijdag 19 maart om 10.00 uur. Elk gesprek duurt ongeveer 3 kwartier en er kunnen maximaal acht deelnemers per keer aanschuiven. Wie mee wil praten, heeft een laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig. Aanmelden kan via www.rheden.nl/kopkoffie onder vermelding van de gewenste datum.