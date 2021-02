DHO geeft theorieles via Zoom

DIEREN – Het Dierens Harmonie Orkest houdt haar leden ook in deze periode betrokken. Vanaf donderdag 11 februari worden er online theorielessen gegeven via Zoom. Een mooi initiatief waar dirigent Geert Jan Dijkerman zijn medewerking aan verleent. De leden waren meteen erg enthousiast.

Donderdag 4 februari werd er al even getest en kregen sommige senioren, zoals de onlangs 80 geworden Jan van Tent, maar ook andere leden een beetje bijspijkering op het gebied van de digitale communicatie. Nadat het gelukt was om iedereen online te krijgen, is er eerst eens even lekker bijgepraat en verteld wat de digitale lessen nou eigenlijk gaan inhouden.

De bedoeling is, nu de repetities nog steeds stilliggen, om de muzikale theoretische kennis een beetje op te frissen. Er is zelfs de mogelijkheid om na afloop van de acht sessies een examen af te leggen. Ook zonder dit examen is het hoe dan ook een mooie gelegenheid om de theorie weer eens onder de aandacht te brengen. En dit is natuurlijk veel gezelliger in aanwezigheid van de andere leden en dirigent die het een en ander kan toelichten dan door ieder afzonderlijk in de boeken te duiken.

De eerste les was in ieder geval een groot succes.