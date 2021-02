Denk mee over recreatiegids Welkom op de Veluwezoom

REGIO – De brochure Welkom op de Veluwezoom is weer in de maak. Dit informatieve boekje wordt uitgegeven door Regiobode, samen met Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom. Ondernemers worden uitgenodigd mee te denken over de inhoud.

Opzet van de gids is om bewoners en bezoekers van de Veluwezoom te informeren over het toeristisch aanbod in het gebied in de omgeving van de dorpen die horen bij de gemeentes Rheden, Rozendaal, Brummen en Doesburg, evenals de dorpen Loenen, Lieren en Beekbergen.

Deze gids wordt jaarlijks uitgegeven in een oplage van 70.000 exemplaren en gratis huis-aan-huis bezorgd in het verspreidingsgebied van Regiobode. Ook worden ze door toeristisch ondernemers actief uitgedeeld aan toeristen die de regio bezoeken. In samenwerking met de gemeente Rheden en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen worden boekjes ook uitgedeeld op diverse beurzen. Ze worden elk jaar zeer enthousiast ontvangen door de gasten aan dit gebied, die het beschouwen als een waardevol naslagwerk.

De makers van de gids willen de informatie elk jaar weer actualiseren en perfectioneren en vragen daarbij de hulp van inwoners en ondernemers op de Veluwezoom. “Misschien heeft u nog informatie over de regio Veluwezoom die prima in deze gids of op de site veluwezoom.nl thuis zou horen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen die georganiseerd worden. Ook foto’s van de regio, liefst met mensen erop, die rechtenvrij zijn, zijn weer van harte welkom voor in het boekje, op de site www.veluwezoom.nl en op Facebook: regio Veluwezoom.”

Toevoegingen, evenementen, wijzigingen en foto’s kunnen worden gestuurd naar recreatiegids@regiobode.nl. “Wellicht kunnen we die goed gebruiken om de gids weer tot een prachtige uitgave te maken.” Aanpassingen kunnen worden doorgegeven voor 15 maart.

Ondernemers die lid zouden willen worden, of meer willen weten over het aangesloten zijn bij de Stichting Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom, kunnen contact opnemen met het secretariaat via info@veluwezoom.nl. Zij worden dan door een bestuurslid gebeld om vragen te beantwoorden.

www.veluwezoom.nl