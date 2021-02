Debby Plas nieuwe beheerder Gasthuiskerk

DOESBURG – Met ingang van januari completeert Debby Plas het team dat Gasthuiskerk Doesburg draaiende houdt. Plas wordt coördinerend beheerder en volgt de in december vertrokken Marlies Taal op.

Debby Plas is in Doesburg geen onbekend gezicht. Zij werkte eerder onder andere bij Grand Café Duo en Hotel Doesburg. Ze realiseert zich dat het starten in een nieuwe functie in coronatijd een extra uitdaging vormt. Toch is ze positief gestemd: “Ja, we moeten de deuren voorlopig nog gesloten houden en nee, van een lockdown en een avondklok word ik echt niet blij. Maar achter de schermen wordt in de Gasthuiskerk hard doorgewerkt. We zijn bijvoorbeeld druk bezig met het verschuiven van geannuleerde voorstellingen. Onze programmeurs puzzelen ondertussen aan het najaarsprogramma. De prioriteit is nu om met z’n allen dat virus er onder te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daarna onze bezoekers, huurders en artiesten weer snel terug zien.”

In de eerste helft van januari is Plas door haar collega-beheerder Marko van Barneveld wegwijs gemaakt in alle ins en outs van de Gasthuiskerk. “Marko heeft me op allerlei gebieden bijgepraat. Zelf ben ik begonnen met het leggen van contacten met onze vrijwilligers. Met sommigen heb ik al kunnen kennismaken, maar ik ben me ervan bewust dat het in deze periode niet voor iedereen vanzelfsprekend is om een afspraak buiten de deur te maken. Wie dat toch wil is van harte welkom om met een kop koffie erbij van gedachten te wisselen. Er is voor vrijwilligers, na de coronamaatregelen, zoals altijd genoeg te doen.”