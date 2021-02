De Triangel en Spreng! bakken er wat van

EERBEEK – Er zijn dit weekend in Eerbeek heel wat koekjes gebakken. Onder het motto ‘samen bakken we er wat van’ hadden de medewerkers van CBS de Triangel en SKE Spreng! in Eerbeek de kinderen uitgenodigd voor een ritje door een drive-through op het schoolplein. De meesten kwamen gezellig met hun vader of moeder (of allebei) in de auto even langsgereden, een enkeling trotseerde de regen en kwam dapper op de fiets. Alle kinderen kregen een pakje mee om lekkere zandkoekjes te bakken. Voor de leerkrachten was het fijn de kinderen en ouders tijdens deze lockdown weer even te zien, al was het maar kort. De kinderen en ouders hadden plezier in het uitstapje op deze druilerige dag. Een geslaagde actie!

Foto: Linda Peppelman