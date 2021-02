De Dansmarieke terug op de Vlashof

VELP – In de week van 8 februari is de bronzen dansmarieke van carnavalsvereniging de Narrenkap uit Velp teruggeplaatst op de Vlashof. Eind mei 2019 werd het beeldje door vandalen omver gegooid waarna we haar aanwezigheid langere tijd hebben moeten missen.

Afgelopen week, vlak voor de carnaval, heeft Delta Natuursteen uit Velp het beeld teruggeplaatst op haar nieuwe plekje op de Vlashof, waar ze meer in het zicht staat en bovendien veel meer zonlicht vangt, zodat ze het ook met deze winterse temperaturen niet te koud krijgt.