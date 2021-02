Damesfiets gestolen

BRUMMEN – Woensdag 24 februari tussen 10.10 en 11.00 uur is er bij een supermarkt aan de Zutphensestraat in Brummen een fiets gestolen. Het ging om een blauwe Gazelle Orange C7+ met groene fietstassen. De fiets stond keurig op slot. De eigenaar heeft de fietstassen teruggevonden in de omgeving, maar de fiets was verdwenen.