Coronasteun voor Rhedense organisaties

GEM. RHEDEN – Gemeente Rheden heeft drie corona-subsidieregelingen voor organisaties uit de culturele sector, vrijwillige gemeenschapsvoorzieningen, sportorganisaties en toeristische ondernemers. Vanuit de provincie Gelderland en het Rijk zijn deze coronamiddelen beschikbaar gesteld om lokale organisaties te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Wethouder Dorus Klomberg is blij dat het Rijk en de provincie deze middelen beschikbaar hebben gesteld. “Maar ik begrijp ook heel goed dat het nooit alle opgelopen schade in de afgelopen maanden kan vergoeden. Toch hopen wij, als college van de gemeente Rheden, dat deze subsidies een steuntje in de rug kunnen zijn en dat de verschillende branches het hierdoor nog even vol kunnen houden.”

Voor de lokale culturele sector is er vanuit het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld met een subsidieplafond van 389.000 euro. Deze coronamiddelen zijn bedoeld voor organisaties in drie categorieën: amateurkunst/-verenigingen, cultuurknooppunten cultuureducatie en overige culturele instellingen, zoals muziekscholen, galerieën, cursusaanbieders van zang, muziek, schilderen, beeldende kunst, musea en literatuur.

Vanuit het Rijk is er ook een bedrag beschikbaar van maximaal 39.000 voor gemeenschapsvoorzieningen. Dit bedrag is bestemd voor vrijwillige gemeenschapsvoorzieningen zoals dorpshuizen en inloophuizen, ofwel vrijwilligersorganisaties die hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving.

Vanuit provinciale middelen is er een subsidieregeling voor sportorganisaties en ondernemers uit de toeristisch-recreatieve branches. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van maximaal 62.000 euro.

De regelingen en de aanmeldformulieren zijn vanaf dinsdag 2 februari te vinden op de website van de gemeente: www.rheden.nl/covidsteuninderug. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De regeling voor gemeenschapsvoorzieningen en culturele organisaties kan aangevraagd worden tot 1 september en die voor toerisme en sport tot 1 mei.