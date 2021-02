Coronaproof activiteiten voor jongeren

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst is op zoek naar jongeren tussen de 16 en 26 jaar die samen coronaproof activiteiten willen organiseren voor leeftijdsgenoten. Nu de avondklok er is, zijn er nog minder mogelijkheden om ‘s avonds iets te ondernemen. De gemeente Bronckhorst wil er, samen met de jongeren, het beste van maken en is op zoek naar ideeën. “Deel deze met ons! Wellicht dat we jouw idee samen verder kunnen uitwerken en binnenkort gaan aanbieden”, luidt de oproep. Wie een idee heeft, kan terecht bij Karin ten Heggeler, tel. 06 – 55888223 of e-mail: k.tenheggeler@bronckhorst.nl, of bij Lise Middelkoop, tel. 06 – 86860449 of e-mail: l.middelkoop@bronckhorst.nl.