Collecte Amnesty dit jaar online

DIEREN – De negentiende landelijke collecte van mensenrechtenorganisatie Amnesty International vindt dit jaar, van 14 tot en met 20 maart, volledig online plaats. In 2020 gingen in heel Nederland 12.500 collectanten langs de deuren. Zij haalden toen ruim 900.000 euro op voor het werk van Amnesty. De organisatie hoopt dat mensen dit jaar hun giften zullen doen in de digitale collectebus. Ook in Dieren en omgeving zullen de collectanten dit jaar hun omgeving digitaal benaderen. Iedereen die Amnesty een warm hart toe draagt en ook een steentje wil bijdragen, kan een online collectebus aanmaken via amnesty.digicollect.nl.

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Middels deze methode krijgt de organisatie gewetensgevangenen vrij, worden doodvonnissen omgezet, discriminerende wetten aangepast en daders berecht.

amnestycollectediereneo@gmail.com