Circulus-Berkel biedt kansen aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

REGIO – Circulus-Berkel heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan. De organisatie biedt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans om (opnieuw) een plekje te veroveren. Na een onafhankelijk onderzoek heeft Circulus-Berkel daarmee het certificaat Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gehaald. Dat betekent dat Circulus-Berkel een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen.

Circulus-Berkel wil een zo inclusief mogelijke organisatie zijn. Een organisatie waarin plek is voor een groot aantal mensen uit de PSO-Groep (mensen met verminderde loonwaarde, arbeidsactivering, vrijwilligers, enzovoorts). “We bieden werk/leerplekken op vele gebieden”, legt projectleider Maritta Haantjes uit, die voor Circulus-Berkel het PSO-traject begeleidde. ‘Natuurlijk bij de inzameling van grondstoffen en bij de werkzaamheden in de BuitenRuimte, maar we hebben ook andere werkplekken. Denk bijvoorbeeld aan een eigen kringloopbedrijf, fietsenwerkplaats, keuken en wasserette. Voor iedereen die bij ons aangemeld wordt, zoeken we een – veilige – werkplek die bij hem of haar past. Een van de uitgangspunten daarbij is dat de deelnemers zo veel mogelijk aansluiten bij onze collega’s. Bovendien hebben we veel aandacht aan specifieke begeleiding voor en de ontwikkeling van de mensen die bij ons komen.”

Blij met kans

Een van de mensen die geïnterviewd zijn door de certificerende organisatie is de 57-jarige Theo Tuinenga. Sinds ruim een jaar werkt hij in de Fietsenwerkplaats van Circulus-Berkel, waar fietsen worden opgeknapt, en compleet nieuwe fietsen worden gebouwd van gerecyclede onderdelen. “Ik heb hier het afgelopen jaar heel veel geleerd”, aldus Theo. “Ik ben lang zelfstandig ondernemer geweest, handelde in oud-ijzer. Altijd aan het werk en veel op stap. Een paar jaar geleden ging dat helemaal mis. Ik heb alles achtergelaten en ben naar Duitsland gegaan.” In Duitsland vond hij niet wat hij zocht, en hij keerde terug naar Nederland. Zijn bedrijf was er niet meer; Theo moest rondkomen van een uitkering en zat hele dagen thuis. Theo: ‘Dat is niks voor mij. Ik moet wel wat omhanden hebben. Maar met mijn verleden vind je niet zomaar een baan. Dus ben ik bij de Fietsenwerkplaats terecht gekomen. Ik had er meteen een klik, met de mensen en met de werkbegeleiders. Sleutelen zit me gewoon in de vingers. Hier leer ik wat het is om gewoon een baan te hebben. Ja, ik ben heel blij met deze kans!”

Meerwaarde

“Dit certificaat onderstreept dat we het als Circulus-Berkel goed doen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt”, vertelt directeur Lisette Bosch. ‘Zelf weten we dat natuurlijk, maar het heeft echt meerwaarde dat dat nu door dit certificaat wordt bekrachtigd. Zo kunnen we bij onze gemeenten en samenwerkingspartners laten zien dat we sociaal ondernemen heel serieus nemen. Dat we meteen in Trede 3 zijn ingestroomd, maakt me trots. PSO Nederland geeft ook nog gaan dat we het juist in coronatijd heel goed doen, terwijl dat bijzondere uitdagingen met zich meebrengt. Het is jammer dat we het behalen van het certificaat – vanwege de coronamaatregelen – niet kunnen vieren, maar zo gauw dat wel kan, gaan we er zeker nog aandacht aan besteden! En dan met de collega’s erbij waar het om gaat. Wat zij zijn het uiteindelijk waar het om draait!”

PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het proces bij Circulus-Berkel is begeleid door Extend, een organisatie die ondersteunt bij sociaal ondernemen.