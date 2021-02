Carillonbespeling in teken van winter

DOESBURG – De carillonbespeling in de Martinitoren op zondag 7 februari staat in het teken van de winter. Op het repertoire staan onder andere verschillende delen uit de Winterreise van Franz Schubert. Winterreise is een cyclus van 24 liederen voor zangstem en piano. Het verhaal lijkt betrekkelijk eenvoudig, een jonge man maakt na een afwijzing een reis. In het 24e lied ontmoet hij de Leiermann, de speelman met de draailier, een verpersoonlijking van de dood. Volgens vrijwel alle commentaren symboliseert de winterreis de zoektocht van de mens naar zichzelf. Uit de Winterreise klinken onder andere Gute Nacht, Gefrorne Tränen, Der Leierman en Der Lindenbaum. Daarnaast wordt uit De Vier Jaargetijden van Vivaldi het largo uit l’Inverno (winter) gespeeld. Ook de staat de bekende schaatsenrijderswals ‘Les Patineurs’ van E. Waldteufel op het programma. De carillonbespeling vindt plaats tussen 14.00 en 15.00 uur.