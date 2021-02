Business & Shopping: Uitgekookt maakt luxe maaltijd voor iedereen bereikbaar

REGIO – We zitten meer thuis dan ooit, missen sociale contacten en corona ligt op de loer. Het is daarom extra belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Zowel lichamelijk als mentaal. Daarom biedt maaltijdservice Uitgekookt een nostalgische winterspecial aan voor een klein prijsje: hete bliksem met wildstoof en rode kool. “Voor iedereen die zichzelf een verwenmomentje gunt en tegelijkertijd goed en gezond wil eten, voor een betaalbare prijs.”

De ­filosofie van maaltijdservice Uitgekookt is dat iedereen altijd lekker en gezond moet kunnen eten. Wat de omstandigheden ook zijn. “Dus ook als je thuis zit, de supermarkt wilt mijden of gewoonweg even niet wil koken. Daarom bezorgen we koelverse maaltijden aan huis, boordevol groenten en zonder onnodige toevoegingen”, vertelt eigenaar Johan van Marle. “Speciaal voor de koude wintermaanden is er nu een aanbieding om een klein beetje verlichting te brengen in deze lastige en mogelijk eenzame tijden. Iedereen verdient het in deze tijd namelijk om te genieten van een echte lekkernij.”

Nostalgische comfort food

Het gaat om een typisch winters gerecht op luxe wijze, met zorg ontwikkeld door de chefkok van Uitgekookt: stamppot hete bliksem met frisse appeltjes, lichtzoete rode kool en een kruidige wildstoof van hert. “Gezonde comfort food: eten waar je blij van wordt met dat nostalgische gevoel. Een gerecht zoals oma hem zou maken, maar nu gratis en gekoeld bij je thuisbezorgd. Heerlijk om thuis bij de kachel van te genieten en je betaalt er maar 5 euro voor, in combinatie met vier andere gerechten. Iedereen verdient het in deze tijd namelijk om te genieten van een echte lekkernij”, aldus Van Marle.

Gezond en gevarieerd eten

Het is altijd, maar juist in deze tijd, belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Bij Uitgekookt staan daarom alleen gezonde maaltijden op het menu. Alle maaltijden worden met zorg samengesteld door chefs en diëtisten en bevatten minimaal 200 gram verse groenten. Gevarieerd en gezond eten was nog nooit zo makkelijk. Bestellen kan via www.uitgekookt.nl of tel. 085-0190068.