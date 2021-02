Business & Shopping: Lange wachttijden nieuw energielabel

DIEREN – Iedere woningeigenaar is op straffe van een boete verplicht om bij de verkoop of verhuur van een woning over een energielabel te beschikken. Tot eind vorig jaar was het relatief makkelijk om een energielabel te verkrijgen. De aanvraag kon door de eigenaar zelf digitaal verzorgd worden waarna het label vaak binnen 1 werkdag geregeld was. Per 1 januari is de vereenvoudigde methodiek echter vervallen. Het nieuwe energielabel moet nu door een gediplomeerd energieprestatie-adviseur, door middel van een uitgebreide inpandige opname van de woning, vastgesteld worden.

Er is op dit moment landelijk een groot tekort aan mensen met de juiste papieren. Hierdoor zijn de wachttijden voor het verkrijgen van een energielabel zeer lang: in veel gevallen meer dan een maand en soms wel tot twee maanden. Dit kan erg vervelend zijn, vooral wanneer er haast geboden is, wat in deze hectische woningmarkt eerder regel dan uitzondering is.

Grotenhuis Makelaardij uit Dieren heeft als enige makelaarskantoor in de wijde omgeving een makelaar die ook energieprestatie-adviseur is. Fabian Grotenhuis: “Vanuit onze full-service gedachte helpen wij onze relaties graag bij alle facetten rondom de verkoop van hun woning. Om die reden heb ik dan ook de opleiding tot energieprestatie-adviseur gevolgd en eind vorig jaar met succes afgerond. Hiermee hebben wij de kennis in huis om al onze relaties altijd binnen afzienbare tijd van het benodigde energielabel te voorzien. Heeft u verkoopplannen en wilt u graag snel kunnen schakelen, dan bent u bij ons kantoor dus aan het juiste adres. Natuurlijk kunt u ook als u geen verkoopplannen heeft bij ons terecht voor een uitgebreid energielabel van uw woning. Ons motto is niet voor niets ‘Actie=Succes!’”

Grotenhuis Makelaardij, tel. 0313-450717