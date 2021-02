Buren in verzet tegen dementiezorg Johanneshof

DIEREN – Geen luxe villa’s, maar een zorgcomplex voor dementerende ouderen. De plannen voor de Johanneshof in Dieren zijn nogal veranderd. Omwonenden zijn daar bepaald niet blij mee en verwijten de gemeente Rheden dat zij niet zijn gehoord.

Reinbouw Vastgoed wil de Johanneshof, het terrein rondom het voormalige Van Kinsbergen-internaat, herontwikkelen. Er moet een zorgcomplex komen waar ruimte is voor zo’n 24 dementerende ouderen met lichte klachten. Dit wordt een combinatie van nieuwbouw en renovatie van het internaat. Ook de oude Opstandingskerk, even verderop aan de Zutphensestraat gelegen, wordt betrokken in de plannen. De kerk wordt gesloopt en ook hier komt een nieuw wooncomplex.

Buurtbewoners zijn niet blij met de plannen. Toen zij hun net opgeleverde woningen aan de IJssel betrokken, lagen er plannen voor drie vrijstaande villa’s rondom het internaat. Dat Reinbouw nu met een nieuw voorstel komt, wordt niet gewaardeerd. “We staan positief tegenover woningen voor ouderen, maar dan wel binnen de afgesproken proporties en met handhaving van de uitgangspunten om een woonbuurtje te creëren”, laat Jan Bouwman van bewonerscommissie Solaris Johanneshof weten. De buren vrezen beperkt zicht, meer verkeer en grotere parkeerdruk. “De beoogde kwaliteit van de woonomgeving wordt ernstig geweld aangedaan.”

Wat de bewoners vooral tegen de borst stuit, is dat zij door de gemeente niet voldoende zijn gehoord alvorens het college een intentieovereenkomst is gesloten met Reinbouw. “Die afspraak is gemaakt zonder ook maar iets met de betrokken burgers te overleggen”, aldus Bouwman. “Op deze manier zijn de omwonenden in de eerste fase compleet gepasseerd en pas veel later geconfronteerd met de plannen van een projectontwikkelaar, waaraan het college van B en W zich toch al vergaand had verbonden.”

Al in 2017 is een start gemaakt met een herziening van beide bestemmingsplannen. Destijds hebben omwonenden al te kennen gegeven fel tegen deze plannen te zijn. Omdat de ontwikkeling van beide locaties volgens de initiatiefnemer en gemeente in samenhang moet worden gezien, omdat beide locaties door één zorgaanbieder zullen worden geëxploiteerd, heeft het college in juli vorig jaar besloten deze bestemmingsplannen niet verder in procedure te brengen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor beide locaties. Het is de bedoeling dat beide locaties de bestemming ‘Maatschappelijk 2’ krijgen, met de bedoeling hier huisvesting voor dementerende ouderen te realiseren.

De gemeente Rheden wil eerst naar de omwonenden communiceren voor zij een reactie in de krant geeft. Later hierover meer.