Brummen Spreekt over wonen met zorg

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen wil de mening van haar inwoners horen over wonen en stelt daarom vragen via inwonerspanel Brummen Spreekt. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor de nieuwe woonvisie, waar op dit moment aan wordt gewerkt.

Het is de bedoeling dat de Brummense gemeenteraad nog voor de zomervakantie de visie ‘Wonen met zorg’ gaat bespreken en vaststellen. Op dit moment wordt er vooral veel informatie verzameld en uitgewisseld, bijvoorbeeld met allerlei partijen en professionals die actief zijn op dit brede terrein van wonen en zorg, meldt de gemeente. Maar Brummen vindt het ook belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen dit onderwerp. “Welke woonwensen hebben zij, zeker op het moment dat er ook sprake is van een behoefte aan zorg? Is de huidige woning levensloopbestending? En hoe zit het met de bereidheid om te verhuizen? Maar ook: hoe kijken inwoners aan tegen de aanwezigheid van kwetsbare mensen in de eigen leef- en woonomgeving?”, geeft de gemeente als voorbeeld.

De vragenlijst van Brummen Spreekt gaat in op deze en andere onderwerpen die een rol spelen bij het opstellen van de visie ‘Wonen met zorg’. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 22 februari via www.brummenspreekt.nl.