Bronckhorster kinderparlement van start

GEM. BRONCKHORST – Op 1 februari was de eerste bijeenkomst van het nieuwe Bronckhorster kinderparlement, een initiatief van kersverse jeugdburgemeester Anne Letink uit Vorden. Het parlement bestaat uit de kinderen die hebben deelgenomen aan de verkiezing jeugdburgemeester van het jaar. Anne was, samen met burgemeester Marianne Besselink, voorzitter van het overleg.

Het jeugdparlement komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om onderwerpen te bespreken die belangrijk zijn voor de jeugd. Het motto van het kinderparlement is Samen Bronckhorst. Deze eerste bijeenkomst was online en dat was geen enkel probleem voor de kinderen, die zijn dat inmiddels wel gewend. Er is gesproken over hoe zij omgaan met de coronasituatie en er is gevraagd naar hun mening over sporten en bewegen in Bronckhorst. Ze waren superenthousiast en kwamen met goede argumenten en opmerkingen waar de gemeente echt wat aan heeft.

Met verve gaven ze hun mening over een aantal stellingen. Zoals dat speeltoestellen vaak voor jongere kinderen zijn en dat deze helemaal niet hoeven te glimmen en glanzen. ‘Natuurlijk spelen’ was favoriet. De kinderen hebben niet veel nodig om lol te maken, zij trommelen vriendjes en vriendinnetjes op om te gaan spelen.

Als de gemeente wat organiseert, dan vinden zij het vooral leuk om kennis te kunnen maken met verschillende sporten, maar het moet niet te lang duren of heel moeilijk zijn. Op een gezellige manier kennis maken met sport is het belangrijkste. Anne vertelde vervolgens hoe zij dit wil oppakken en had daarbij hulp van twee ambtenaren van de gemeente. De mening van de kinderen wordt meegenomen in het beleid van de gemeente Bronckhorst en toekomstige activiteiten voor kinderen en jongeren. Voor de zomer vindt een volgende bijeenkomst van het kinderparlement plaats. Dan hopelijk in de raadszaal van het gemeentehuis.