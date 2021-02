Brandweer redt kind uit boom in Dieren

DIEREN – Zondagmiddag 31 januari is een kind vast komen te zitten in een boom aan de Geitenbergweg in Dieren. Het jongetje was rond 16.15 uur aan het spelen op het schoolplein en klom in de boom. Eenmaal bovenin kwam hij met zijn been vast te zitten en kon hij niet meer zelfstandig naar beneden. Om het jongetje naar beneden te krijgen, was de hulp van de brandweer nodig. Overige kinderen en omstanders stonden vol bewondering te kijken hoe de brandweer te werk ging. Na korte tijd kon de brandweer de jongen veilig naar beneden halen met een ladder en kon hij weer lekker spelen.

Vanwege de privacy van de jongen is hij op deze foto net niet zichtbaar.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink