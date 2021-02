HUMMELO – Jongeren tussen de 11 en 18 jaar uit de gemeente Bronckhorst kunnen in de voorjaarsvakantie meedoen met verschillende sportieve activiteiten. op verschillende locaties zijn lessen bootcamp en kickboksen. In Hummelo staat op woensdag 24 februari kickbocksen op het programma, vanaf 15.30 uur in het Cruyff Court. Donderdag 25 februari staat een bootcamp gepland, deze begint om 15.30 uur bij het Hessenbad. Deelname is gratis en alle coronaregels worden in acht genomen. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit.