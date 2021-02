Boomgaard NO geeft kinderen warm welkom

DIEREN – De opening van de school liet door de sneeuwval nog een extra dagje op zich wachten. Toch mocht dit de pret niet drukken. Na weken van onderwijs op afstand, opende de Boomgaard NO ook weer haar deuren. Na weken van onderwijs op afstand, mochten eindelijk de deuren weer open voor alle kinderen. De eerste week heeft in het teken gestaan van ‘groepsbinding’. Naast het opstarten van fysiek onderwijs en het bepalen van de nieuwe startsituatie was er ruimte voor groepsgesprekken en groepsactiviteiten. Kinderen deelden ervaringen met elkaar en speelden samen in de sneeuw. Het bouwen van iglo’s en sneeuwpoppen mocht niet ontbreken. Als klap op de vuurpijl hebben de kinderen bezoek gehad van Onky, de beer van camping de Poppe te Markelo. Onky is speciaal uit zijn winterslaap ontwaakt om iets lekkers te brengen en te laten weten hoe trots hij is op de leerkrachten, de ouders en natuurlijk de kinderen van Boomgaard NO.