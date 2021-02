Bloemengroet voor de Zonnebloemgasten Loenen

LOENEN – De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Loenen vonden het weer tijd worden voor een extra bezoekje aan hun gasten. Met een kort praatje aan de deur en op gepaste afstand werd een mooie amaryllis-bloem aangereikt.

In samenspraak met amaryllis-kweker Van de Beek uit Loenen werden de bloemen daar ingepakt. De bloemen werden door een vrijwilliger opgehaald en bij haar thuis voorzien van een label met daarop een Zonnebloemgroet. Alle vrijwilligers konden bij haar de bloemen ophalen.

Het uitdelen kon beginnen. De vrijwilligers vonden het prettig om met een bezoekje, een praatje en een mooie bloem bij de mensen een glimlach te zien verschijnen. Dit extra stukje aandacht werd in deze bijzondere tijd zeer op prijs gesteld. De gesprekjes gingen hoofdzakelijk over ieders grootste wens: dat alles weer goed komt, dat we elkaar weer kunnen bezoeken en samen leuke activiteiten kunnen ondernemen. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen ervoor dat met de normale bezoekjes of telefoontjes en met dit extra bloemen-bezoekje de gasten niet worden vergeten. Zij zeggen: “Samen kun je zoveel meer!”