Biljoen te zien in BinnensteBuiten

VELP – Kasteel Biljoen in Velp is vrijdag 26 februari te zien in het televisieprogramma BinnensteBuiten. De duizendste aflevering van dit KRO-NCRV-programma werd opgenomen in dit kasteeltje en op het eeuwenoude landgoed. In deze jubileumuitzending gaat boswachter Marieke samen met boswachter Ronny van Geldersch Landschap en Kasteelen de natuur van landgoed Biljoen verkennen, wordt een historische amuse en feestcocktail geserveerd, opent interieurhistoricus Valentijn Carbo de deuren van de stijlvolle historische vertrekken en plant tuinspecialist Martin Stuger een speciale BinnensteBuiten-boom. De uitzending is vrijdag 26 februari om 18.50 uur te zien op NPO2.