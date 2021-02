Bewoners van Zonneburg Empe krijgen bezoek van Ut Trepke

EMPE – De bewoners van zorgresidentie Zonneburg zijn de afgelopen week verwend door de kinderen van kinderdagverblijf Ut Trepke, allebei in Empe. De kinderen hadden voor alle bewoners een mooie valentijnskaart gemaakt. Deze werden door twee bewoners buiten in ontvangst genomen, de anderen bleven lekker warm binnen. De kinderen speelden in de tuin van Zonneburg lekker in de sneeuw en de bewoners genoten zichtbaar van het joelend grut voor hun ramen. Er werd dan ook flink wat heen en weer gezwaaid.

De kinderen van Ut Trepke hebben overigens ook nog een mooie kaart gemaakt voor hun eigen opa’s en oma’s. Het kinderdagverblijf vindt het juist in deze periode belangrijk om aan elkaar te blijven denken.

www.ut-trepke.nl