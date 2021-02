Bedrijfsbus brandt uit

DOESBURG – Zondagavond 20 februari om 21.56 uur werd de brandweer van Doesburg opgepiept voor een brandende bestelbus op de Koppelweg. Ter plaatse bleek de bus aan de voorkant in lichterlaaie te staan. De brand werd geblust en dat was nog best een klus, bij aankomst sloegen de vlammen metershoof uit. Gezien de aard van de brand en hoe het zich ontwikkeld heeft, is er een vermoeden dat het hier om brandstichting gaat. De bus kan als verloren worden beschouwd, de voorkant is geheel uitgebrand. Mensen die voorafgaand aan de brand iets of iemand bij de bus hebben gezien, worden verzocht zich te melden bij de politie.