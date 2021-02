LIEREN – Op Kanaal Zuid in Lieren heeft maandagmiddag 1 februari rond 15.00 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto botste frontaal op een boom. De bestuurder bleek bekneld te zitten in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Vanwege de ernst van het ongeval is ook het traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle.

De weg is maandagmiddag volledig afgesloten.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink