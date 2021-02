Annie Uiterweerd mist kaartje leggen bij 55PlusSoos

LOENEN – Ze kijkt ernaar uit om haar 35-jarig lidmaatschap van de 55PlusSoos in Loenen te vieren. Duizenden uren heeft zij er gezellig doorgebracht, maar nu is Annie Uiterweerd-Linthorst al bijna een jaar aan haar woning gekluisterd. In maart wil ze graag haar 95ste verjaardag vieren, maar ze heeft er een hard hoofd in of ze een feestje kan geven.

Toen Annie Uiterweerd 60 jaar, werd ging ze samen met haar man Free naar de soos in het clubhuis van Loenermark, die toen nog Bejaardensociëteit genoemd werd. Ze vond het altijd gezellig een kaartje leggen en dat doet ze nog altijd, maar nu aan een tafel in De Bruisbeek. Ondanks haar hoge leeftijd weet Annie toch nog vaak te winnen, al moest ze toch ook regelmatig het onderspit delven tegen fanatieke tegenspelers.

Annie Uiterweerd woont al twintig jaar prima naar haar zin in het fraaie appartementencomplex De Moerbeek aan de Molenbeek. In de beginjaren keek zij uit over het kassencomplex van Blom en nu al een paar jaar over de nieuwe wijk De Tuin van Loenen.

Wieg

Annies wieg stond niet in Loenen, maar in Wilp Achterhoek. Ze kwam uit een gezin van tien kinderen en moest al met 16 jaar oud voor dag en nacht ‘in betrekking’, huishoudelijk werk verrichten, zoals dat toen de gewoonte was. Op haar 24ste trouwde Annie met Free Uiterweerd en ging bij haar schoonouders in de boerderij aan de Veldhuizen in Loenen inwonen. Ze leerde toen ook nog melken en alle boerenwerkzaamheden. Annie was geen boerin en toen het aanbod kwam van haar zwager Johan Tiedink, die in de Dalenk woonde, om van woning te ruilen, deden Aanie en Freek dat graag. Tiedink wilde graag boeren. Het huisje aan de Dalenk, dat voorheen eigendom was van de familie Staal, werd een paar keer uitgebreid om genoeg slaapruimte te krijgen voor de zes kinderen die in dit huwelijk werden geboren.

Werken kon Annie altijd als de beste. Naast haar drukke huishouden ging zij ook nog de buitenhuizen van het landgoed Groenouwe schoonmaken.

Nageslacht

Het land werd teveel voor Free en het echtpaar verhuisde naar een seniorenwoning aan de Derk Mulderweg. Twintig jaar geleden kozen ze een appartement in De Moerbeek. Annie is nu 94, maar redt zich nog grotendeels zelf. Annie: “Ik heb goede hulp van mijn kinderen die vaak langs komen. Nu door corona wat minder. Ook aan de buren heb ik goede steun en dat is als je zo oud bent toch heel wat waard.”

In haar woning met veel bloemen en planten heeft Annie veel foto’s van haar rijke nageslacht. Ze heeft naast de zes kinderen dertien kleinkinderen en al achttien achterkleinkinderen. Met trots laat zij het geboortekaartje zien van tweeling Kai en Milan, die op 16 januari is geboren. Ze vindt het erg jammer dat ze die nu niet kan bewonderen, maar heeft er alle vertrouwen in dat dit binnenkort toch gaat lukken.

Gezellig

Annie hoopt toch dat ze binnenkort weer op de soos een kaartje kan leggen. “Het is er altijd gezellig. Het bestuur zorgt ervoor dat alles goed geregeld wordt. Alleen jammer dat het ledental zo terugloopt. Personen die in de Vut of pensioen komen, gaan er liever op uit en willen niet meer gebonden zijn aan een vaste middag. Vooral in de kantine van Loenermark hadden we grote volle zaal. Maar ja, de tijden veranderen”, aldus de Loenense. Ze houdt de moed erin. Ze wordt op 18 maart 95 jaar, haar kinderen denken dat hun sterke moeder de 100 wel zal halen.

Foto: Martien Kobussen