Al ruim 1400 handtekeningen voor petitie tegen windmolens Spankeren

SPANKEREN – Onlangs zijn bewoners van de Broekdijk in Spankeren een petitie gestart tegen de mogelijke plaatsing van windmolens ten zuiden van het dorp. In korte tijd is deze petitie al 1462 keer ondertekend (stand maandagmorgen 8 februari). De gemeente Rheden heeft het gebied ten zuiden van de Broekdijk aangewezen als mogelijke locatie voor grootschalige energie-opwekking, bijvoorbeeld door windmolens. Iets waar omwonenden uit Spankeren, Dieren Noordoost, Laag-Soeren, Brummen, de landgoederen De Bockhorst en De Gelderse Toren, Natuurmonumenten en de belangenverenigingen van Spankeren en omringende dorpen allesbehalve blij mee zijn. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente de burgerparticipatie over dit onderwerp weer gaat oppakken. Middels de petitie willen zij de gemeente duidelijk maken hoe de omwonenden in Spankeren, maar ook in Dieren en Laag-Soeren over de plannen denken.

www.petities.com/nee_tegen_windmolens_broekdijk_spankeren