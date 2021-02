Afscheiddienst van ds. Joke Quik-Verweij

SPANKEREN – Op zondag 14 februari neemt de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. afscheid van dominee Joke Quik-Verweij. Na een diensttijd van 22 jaar vertrekt ds. Quik naar de Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum. Deze gemeente is op 1 januari ontstaan uit de fusie tussen drie protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk uitgebreid afscheid van te nemen van ds. Quik, maar binnen de mogelijkheden die er zijn wil de kerkenraad er toch iets moois van maken.

Op 14 februari staat om 10.00 uur een speciale kerkdienst op het programma, waarin ds. Quik voor het laatst voorgaat. Hierbij kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Deze mensen kunnen dan ook na de dienst persoonlijk afscheid nemen. De dienst is daarnaast online te volgen via kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren.

De gemeente wil een gezamenlijk cadeau aanbieden aan ds. Quik. Wie hieraan wil meedoen, kan een bijdrage overmaken. Meer informatie hierover is te vinden op spankeren.protestantsekerk.net.