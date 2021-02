Afscheid van dokter Thomson

LOENEN – Op donderdag 25 maart wordt in Loenen afscheid genomen van dokter Thomson. Zij heeft 34 jaar als huisarts in en rondom Loenen gewerkt en is betrokken geweest bij velen. Gezien de coronamaatregelen willen de Loenenaren haar in gepaste vorm verrassen.

Vanaf 15.00 uur die dag zal de dokter in een paardenkoets een rondgang door Loenen maken langs al haar zo vertrouwde plekken. Het zal, volgens de organisatie, feestelijk zijn als men haar komt uitzwaaien voor het huis, straat of buurt. Denk er daarbij wel aan afstand te houden en niet in groepen samen te komen. De rit start om 15.00 uur bij de praktijk en neemt ongeveer een uur in beslag.

De volgende route wordt gereden: J. Sprinkmeijerweg, Horstweg, Hoofdweg, Leeuwenbergweg, Derk Mulderweg, Engelenweg, Hoofdweg, Beekbergerweg, Reuweg, De Kempe, Eerbeekseweg, Droefakkers, Loenerdrift, Watermolen, Molenbeek, Loenerdrift, Eerbeekseweg, Hameinde, Bergakkerweg, Eerbeekseweg, Horstweg, Hackfortweg, C. Hendrixstraat.

Een aantal Loenenaren heeft het initiatief genomen voor een gezamenlijk patiëntencadeau. Wie het leuk vindt daar een bijdrage aan te leveren, kan dit doen via een apart bankrekeningnummer: IBAN: NL 92 ABNA 0542147521 tnv Thomson ovv Cadeau. Ook is men op zoek naar mooie anekdotes over de dokter, om deze in een afscheidsboek te bundelen en cadeau te doen. Deze kunnen tot 1 maart worden ingeleverd via de brievenbus van de praktijk aan de C. Hendrixstraat.