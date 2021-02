75 jaar HV Brummen

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. In de vergadering van voetbalvereniging Brummense Boys in 1945 werd het plan geopperd een handbalvereniging op te richten en op 5 februari 1946 werd het bestaan van de onderafdeling handbal van vv Brummense Boys een feit. Op 5 februari 2021 bestond de handbalvereniging, inmiddels sinds 1960 zelfstandig, dus 75 jaar.

Nou was er binnen de verenging al een feestcommissie samengesteld om dit 75-jarig bestaan op een mooie manier te gaan vieren. Maar helaas, alle mooie plannen vallen in het water. Het bestuur en de leden hopen later dit jaar alsnog vorm te kunnen geven aan dit jubileum en het 75-jarig bestaan van de vereniging te kunnen vieren. “Wij hopen dat dit een geweldige dag zal worden en we hier met hele mooie herinneringen en plezier aan kunnen terug denken”, aldus het bestuur.