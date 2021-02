150ste afvalbak geadopteerd in Velp

VELP – In november 2013 startte de gemeente Rheden een campagne om adoptie van afvalbakken door bewoners te stimuleren. Deze actie blijkt geslaagd, op 11 februari werd de 150e afvalbak geadopteerd door Jeroen Boland en Stan Coldewijn uit Velp. Meneer Coldewijn ontving van wethouder Dorus Klomberg een pakket met materialen om de afvalbak te onderhouden en het gebied daaromheen vrij te houden van zwerfafval. Samen ‘openden’ zij de adoptieafvalbak.

De gemeente Rheden startte met de adoptie van afbalbakken, omdat de helft van de bakken in de openbare ruimte vanwege de bezuinigingen moest verdwijnen. Geadopteerde bakken worden door buurtbewoners geleegd en kunnen zo blijven staan. Elke bak die geadopteerd wordt, krijgt een sticker met de tekst: Deze afvalbak wordt door een bewoner/bewoners geleegd.

Jeroen Boland: “Een meisje dat regelmatig speelt in de speeltuin aan het Kemphaanplein vroeg een paar maanden geleden of de afvalbak bij de grote speeltuin terug kon komen. Ik vond het een mooi dat een kind nadenkt over het afval dat zij ziet en mogelijke oplossingen daarvoor. Bij de grote speeltuin ligt regelmatig afval. Ik heb de voorwaarden voor adoptie nagezocht en er met verschillende mensen over gesproken. Dat leidde niet direct tot de adoptie van een afvalbak. Toen ik een maand geleden weer veel zwerfafval zoals kapot speelgoed, glas, blikjes en papiertjes, zag liggen, dacht ik: hier moet wat mee gebeuren! Ik meldde mij aan voor de adoptie omdat ik veilig spelen in een schone omgeving belangrijk vind. Doordat er nu een afvalbak staat, kunnen de kinderen hun afval kwijt en voorkomen we schade bij bijvoorbeeld vogels.”

Naast afvalbakken in de openbare ruimte kunnen ook hondenpoepbakken, plantsoenbanken en oevers worden geadopteerd. De gemeente Rheden heeft voor de verschillende adoptiemogelijkheden inmiddels erg veel adoptanten en daar is zij heel erg blij mee. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis en is slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. “Gooi afval daarom altijd in een openbare vuilnisbak of neem het mee naar huis. Afval op straat en in het groen vergaat vaak heel traag”, aldus de gemeente. Wie meer informatie wil over adoptiemogelijkheden, kan contact opnemen met de gemeente Rheden via tel. 026 – 4976911.