125 jaar Rhedens Fanfare Corps wordt 125+1

RHEDEN – Op 6 mei dit jaar bestaat de oudste vereniging van het dorp Rheden, het Rhedens Fanfare Corps, 125 jaar. Zoiets kun je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar door het Covid-19-virus lijkt een normale jubileumviering dit jaar uitgesloten. Daarom heeft de jubileumcommissie van de vereniging, in overleg met het bestuur, besloten om de geplande activiteiten door te schuiven naar 2022 voor een viering van 125+1 jaar RFC.

Dit bijzondere jubileum verdient natuurlijk de volledige aandacht van eenieder en dat is onder de huidige omstandigheden onmogelijk. Op dit moment is er eigenlijk maar één wens, zo snel mogelijk weer samen muziek maken, laat de vereniging weten.