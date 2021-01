Zangeres Mary brengt nieuwe single uit

RHEDEN – Zangeres Mary uit Rheden heeft een nieuwe single uitgebracht. In het nummer ‘Jij betekent alles voor mij’ zingt ze in het Nederlands en Italiaans over en voor haar man Ed.

De tekst van het nieuwe nummer van Mary is geschreven op het nummer I Santo California – Torneró. “In mijn nummer ‘Jij betekent alles voor mij’ laat ik horen hoe trots ik ben op mijn man, waar ik al 39 jaar mee samen ben. Door hem heeft mijn leven een hele nieuwe wending gekregen. Vandaar dat ik gekozen heb voor deze cover, die zo bij mij past”, aldus Mary. De Rhedense werd afgestaan bij haar geboorte en groeide op in een pleeggezin waar zij geen leuke tijd beleefde. De ontmoeting met haar man Ed bracht Mary nieuw levensgeluk.

Bij het nummer is ook een videoclip gemaakt. Haar man Ed speelt ook mee in de clip die is opgenomen in De Steeg bij de IJssel. Op de facebookpagina van Mary is meer informatie te vinden.

