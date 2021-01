Wynaendts in RvT Het NP De Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Per 1 januari 2021 is de heer ir. A.R. Wynaendts benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe in de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer mr. H.Th.E.M. Rottinghuis. De heer Wynaendts is oud-CEO van Aegon NV, commissaris bij Air France-KLM en Citigroup en voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum.