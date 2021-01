Workshops Geheugensteunpunt

BRUMMEN – Het Geheugensteunpunt in Brummen biedt dit jaar diverse thema-workshops aan, waar mantelzorgers en betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het zorgen voor iemand met dementie is niet gemakkelijk en het is daarom fijn om samen van gedachten te kunnen wisselen onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.

Op vrijdag 5 februari is de eerste workshop met het thema ‘omdenken’. Door gebruik te maken van kaarten met zogenoemde ‘omdenk-vragen’, kunnen ervaringen en tips gedeeld worden. De methode ‘omdenken’ probeert betrokkenen te laten denken in mogelijkheden. Deze workshop is de eerste van de serie, die bestaat uit totaal 5 workshops. Het thema op 5 maart is ‘dementie in beeld’ en op vrijdag 9 april ‘bordje vol’. Op vrijdag 7 mei is het thema ‘openhartig’ en op vrijdag 4 juni ‘omgaan met veranderd gedrag’.

Aanmelden kan per workshop, maar ook voor de serie van vijf. De kosten bedragen 2,50 euro per keer. Aanmelden kan bij Heidi Nusselder, coördinator van het Geheugensteunpunt, via tel. 06-28457299 of brummen@hetheugensteunpunt.nl. De vijf workshops worden gehouden in de bibliotheek in Eerbeek, van 10.00 tot 12.00 uur.