Woningoverval in Dieren

DIEREN – De politie van Dieren is in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 januari opgeroepen voor een woningoverval aan de Dr. Kuyperstraat in Dieren. Bewoners werden opgeschikt nadat er een ruit van hun woning werd ingeslagen en schakelden de politie in. Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat een ruit aan de achterzijde van de woning was vernield. Een buurtbewoonster geeft aan dat zij rond de klok van 5.00 uur glasgerinkel heeft gehoord, maar verder niks gezien of gehoord heeft.

Agenten ter plaatse geven aan dat zij een onderzoek zijn gestart naar wat er zich heeft afgespeeld bij de woning, maar er is nog veel onduidelijk. Ook kan de politie nog niks melden over eventuele daders.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink