DOESBURG – Vrijdag 1 januari om 15.39 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een zolderbrand in een woning aan de Bingerdenseweg in Doesburg. De rook kwam uit het dak en raam. Door snel ingrijpen van de Doesburgse brandweer, met hulp van de hoogwerker uit Dieren, werd erger voorkomen. Echter de schade is toch aanzienlijk en Salvage zal de bewoners helpen met de schade. Waarschijnlijk is de CV-ketel de schuldige, maar dat moet nader onderzoek nog uitwijzen.

Foto: Hanny ten Dolle