Vrijwillige Brandweer van Breda wint opnieuw Popquiz

BRUMMEN – Ook online ging team Vrijwillige Brandweer van Breda er met de winst vandoor in de jaarlijkse Brummense Popquiz. Wim en Elena en Team Hilarius deelden de tweede plaats. Er werd dit jaar weliswaar gepresenteerd vanuit de Vroolijke Frans, maar de deelnemers zaten allemaal thuis op de bank en speelden via internet een leuke en pittige muzikale quiz. De organisatie besloot pas laat om toch een quiz te organiseren en dit tweede lustrum niet in stilte voorbij te laten gaan. Er was flink wat extra techniek voor nodig om de quiz uit te zenden, maar het was de moeite waard, de organisatie kreeg veel lovende reacties op deze bijzondere editie.

Foto: Gerrit Leemkuil