Voorproefje mindfulness

DOESBURG – Trainer Marij Verhaevert verzorgt donderdag 4 februari tussen 14.00 en 15.00 uur een digitale proefless Mindfulness-meditatie. Deze les is een voorproefje op de 8-weekse training die in maart van start gaat in Het Arsenaal in Doesburg, als de coronamaatregelen dat tegen die tijd toelaten. Zo niet, dan wordt niet alleen de proefles, maar ook de training online verzorgd via Zoom.

Mindfulness-beoefening leert je om bewust aanwezig te zijn in het hier en nu. Door je aandacht te richten, worden patronen in je denken, voelen en handelen zichtbaar. De ruimte die mindfulness creëert, geeft je de mogelijkheid opnieuw keuzes te maken. Tijdens de training komen verschillende praktische oefeningen en meditaties aan bod. Ook worden er thema’s belicht, zoals het ervaren van stress en hoe je daarmee om kan gaan.

Aanmelden kan via detijdplaats@outlook.com of tel. 06-38282606.

www.detijdplaats.nl