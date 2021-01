Voorleesfeestje in de bibliotheek

DIEREN – Van woensdag 20 tot en met zaterdag 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen, waarmee het nut van voorlezen aan jonge kinderen onder de aandacht wordt gebracht. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt vooral veel plezier.

De Bibliotheek Veluwezoom organiseert gezellige voorleesfeestjes, onder andere op woensdag 20 januari tussen 9.30 en 10.15 uur in de bibliotheek in Dieren. Centraal staat het prentenboek van het jaar, Coco kan het! van Loes Riphagen. Dit boek gaat over het vogeltje Coco, dat niet durft te vliegen. Haar moeder probeert haar over te halen, en het lijkt Coco ook best fijn, maar toch durft ze niet. Totdat mama haar een zetje geeft.

Deelname aan het voorleesfeestje is voor kinderen tot 4 jaar en hun ouders of grootouders. Het feestje is gratis te bezoeken. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden via www.bibliotheekveluwezoom.nl/nationalevoorleesdagen verplicht. Het feestje gaat door onder voorbehoud van de maatregelen van het kabinet.