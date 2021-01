Volleybalvereniging Focus wint 10.000 euro

HOOG-KEPPEL – Na vele jaren is het materiaal van volleybalvereniging Focus uit Hoog-Keppel hard aan vervanging toe. Dankzij sponsor Coffee Fresh was de club eerder dit jaar al voorzien van een heel nieuw volleybalveld. Maar ook de andere drie velden, drie scheidsrechtersstoelen en een tussennet stonden nog op het verlanglijstje. Financieel leek dat voorlopig nog niet haalbaar, totdat de Keppelse vereniging van de VriendenLoterij het bericht ontving dat ze waren uitgekozen tot Club van de Week en 10.000 euro hadden gewonnen. “Het onmogelijke wordt nu waar.”

“Natuurlijk zijn we lid van de VriendenLoterij, maar dat we ooit zo’n grote prijs zouden winnen, dat hadden we nooit gedacht”, vertelt Chantal Sesink, voorzitter van volleybalvereniging Focus. In 2015 nam verenigingslid Melanie Bremer het initiatief om een belavond te organiseren om alle leden en vrijwilligers te benaderen lid te worden van de VriendenLoterij en daarbij Focus te koppelen als lokale vereniging. “Gelukkig hebben veel leden en supporters daar gehoor aan gegeven. Dat levert ons elk kwartaal al een leuke bijdrage op. De VriendenLoterij geeft daarnaast aan clubs, verenigingen of stichtingen een steuntje in de rug om een specifiek doel of maatschappelijk project te realiseren. Toen na de zomer het bericht kwam dat wij geselecteerd waren om Club van de Week te worden, waren we enthousiast maar ook realistisch; de kans om daadwerkelijk Club van de Week te worden en 10.000 euro te winnen, was heel klein.”

Maar nooit geschoten, is altijd mis. En dus pakte de bestuursleden van Focus de opdracht om een motivatie te schrijven waarom hun vereniging de prijs zou moeten winnen, grondig aan. “We hebben eerlijk en helder onze situatie beschreven. We zijn immers een fantastische vereniging waar tal van vrijwilligers zich wekelijks inzetten als trainer, scheidsrechter, teller, bestuurslid, commissielid of op een andere manier hun bijdrage leveren. Jong en oud sluiten zich bij ons aan en de saamhorigheid maakt dat ze met heel veel plezier elke week naar de sporthal komen. We willen nog jaren mee maar ons materiaal is enorm aan vervanging toe”, aldus Sesink over de inhoud van de motivatie.

Mega-uitgave

De aanschaf van nieuwe materialen stond al een hele tijd op de clubagenda. Een lokale sponsor had de kosten voor één compleet veld voor haar rekening genomen. Maar ook de andere drie velden – netten, palen, spanners en scheidsrechtersstoelen – waren hard aan vervanging toe. “Als je je bedenkt dat één scheidsrechtersstoel al 800 euro kost, kun je je voorstellen dat dit echt een mega-uitgave is voor onze vereniging, maar het was een prachtig doel voor onze motivatie”, legt Sesink uit. De motivatie werd in twee prachtig vormgegeven pagina’s in clubkleuren naar de VriendenLoterij gestuurd in afwachting van een reactie. Toen eind september het nieuws kwam dat Focus Club van de Week was geworden en 10.000 euro had gewonnen, was de vreugde enorm groot. “Het voelde heel onwerkelijk. Het onmogelijke werd waar voor ons. Nu konden we eindelijk al ons materiaal vervangen.”

Win-winsituatie

Een feestelijke uitreiking zat er door alle maatregelen niet in maar het geld staat inmiddels op de clubrekening. “Nu is het echt!”, lacht Sesink. “We zijn in onderhandeling met de leverancier en de nieuwe materialen zijn al zo goed als besteld. Naar verwachting zijn de nieuwe velden in de eerste maanden van 2021 een feit. Wat een gave en superfijne gedachte dat we straks met veilige materialen de leukste sport kunnen beoefenen. En uiteraard mogen de scholen die gymmen in de Hessenhal ook gebruik maken van onze materialen. Daarnaast stellen we het tussennet ook beschikbaar voor andere verenigingen die in de sporthal komen. Een win-winsituatie. Met deze financiële steun kunnen we weer heel wat jaren vooruit.”

Foto: Bo Harmsen

Foto:Chantal Sesink (l) en Melanie Bremer met de cheque die ze ontvingen van de VriendenLoterij.